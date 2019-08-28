В Турции началась выгрузка второго полка ЗРК С-400

Сегодня, 09:00

Военно-транспортный самолет Ил-76ТД МЧС России с компонентами комплекса приземлился в Анкаре.

Сообщается, что второй этап поставок продлится месяц. В течение этого времени на авиабазе Мюртед будут принимать по два самолета в день. Поставка первого дивизиона С-400 продлилась с 12 по 25 июля 2019 года. Для ее осуществления потребовалось 30 военно-транспортных самолетов. Согласно запланированному графику, развертывание комплекса будет завершено к апрелю 2020 года.

Решение о приобретении российского ЗРК было принято Турцией после отказа администрации американского президента Барака Обамы в продаже ЗРК «Патриот». Контракт стоимостью $2,5 млрд, заключенный с Россией, вызвал большой резонанс и привел к исключению Турции из программы истребителя F-35. Это вынуждает Турцию искать нового поставщика истребителей, и им вполне может стать Россия. Одним из возможных вариантов для Турции является российский истребитель Су-35.