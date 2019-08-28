В Жуковском впервые представили вертолет Ми-24П

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Новая версия ударного вертолета отличается усовершенствованным комплектом вооружения и электроники.

Корпорация «Ростех» на своем стенде авиасалона МАКС-2019 с гордостью представила усовершенствованную модификацию самого подаваемого российского ударного вертолета Ми-24. Версия Ми-24П получила современную прицельную систему, РЛС с АФАР, современный автопилот и расширенный комплект вооружения с управляемыми ракетами разного типа. Также была оптимизирована масса летательного аппарата: в зависимости от комплектации она составляет 430 кг.

Над созданием Ми-24П работали специалисты холдинга «Вертолеты России» и московского концерна «Радиоэлектронные технологии». Ожидается, что вертолет привлечет внимание экспортных заказчиков за счет более высокой живучести и усиленных боевых возможностей.

Вертолет Ми-24П предназначен для поражения бронированных наземных целей и огневой поддержки с воздуха. Он позволяет перевозить до трех раненых, а также выполнять транспортировку личного состава и грузов.