Обновлённый «Крокодил» предстал на авиационно-космическом салоне МАКС-2019

Сегодня, 08:18

Госкорпорация «Ростех» показала очередную модификацию боевого вертолета Ми-24П-1М «Крокодил» на международной аэрокосмической выставке.

Новая версия отличается от предшествующих современной бортовой радиоэлектроникой и рядом других технических решений. В рамках модернизации вертолет оснастили новейшим бортовым оборудованием, включающим в себя пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, оптико-электронную прицельную систему и автопилот, а также локатор с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). После обновления «Крокодил» сбросил до 430 килограммов лишнего веса, в зависимости от состава необходимого оборудования. За счёт того удалось повысить ударную мощь и живучесть машины. Вертолет Ми-24П создавался как гибрид боевого и транспортного воздушного судна. Он способен решать задачи, связанные с уничтожением бронетанковой техники противника и огневой поддержкой сухопутных войск, а кроме того, может перевозить до 8 человек с вооружением.