Крым под защитой: ракетный комплекс «Утес» будет вооружен новой крылатой ракетой

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Возможно – гиперзвуковой.

Генеральный директор российской военно-космической компании «НПО Машиностроения» Александр Леонов сообщил о намерении перевооружить береговой ракетный комплекс «Утес» новыми ракетами взамен используемых в настоящий момент противокорабельных КР «Прогресс». В мае 2019 года Леонов уже намекал на подобные изменения в контексте планов компании усовершенствовать российские КР, сделав их гиперзвуковыми. Если «Утес» действительно получит гиперзвуковые КР, шансы на их перехват кораблями противника приблизятся к нулю.

В конце 2016 года «НПО Машиностроения» завершила работу по восстановлению комплекса «Утес». Этот ракетный комплекс шахтного базирования расположен высоко в горах Крыма, на мысе Айя. Удачно выбранная локация скрывает комплекс от чужих глаз и повышает дальность стрельбы.

КР «Прогресс», которыми сейчас вооружен комплекс, имеют дальность поражения 460 км. Это модернизированная версия советской противокорабельной КР П-35.