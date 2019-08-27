Минобороны России проверит готовность Центрального военного округа

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Входе специальных трёхдневных учений с органами управления, соединениями и воинскими частями Центрального военного округа будут отработаны задачи материально технического обеспечения.

В масштабных учениях, начавшихся 27 августа, принимают участие около 30 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, 7 тысяч единиц различной техники, в том числе 90 воздушных судов. Сообщили об этом на официальном сайте Минобороны через департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. В рамках мероприятий, под руководством замминистра генерала армии Дмитрия Булгакова, будут отрабатываться вопросы взаимодействия между соединениями и воинскими частями нескольких видов и родов войск Центрального и соседних военных округов. Целью учений, по словам Булгакова, должна стать отработка практических действий в условиях военной угрозы, совершенствование военнослужащими своих навыков и умений для чёткого выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.