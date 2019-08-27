Путин может ответить на ракетные испытания США размещением ракет «Калибр» на Кубе

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После новых ракетных испытаний США, президент РФ пообещал предпринять ответные действия.

Этими ответными действиями может стать размещение на Кубе и в Венесуэле крылатых ракет «Калибр». Точная дальность поражения КР неизвестна, однако по информации семилетней давности она составляет 375 км по морским и 2600 км по наземным целям. Также сообщалось о планах модернизации ракетных комплексов «Искандер» для их возможного вооружения КР «Калибр».

18 августа 2019 года на западном побережье США прошли испытания новой версии ракеты «Томагавк» наземного базирования, в ходе которых она поразила цель на дальности свыше 500 км. Создание подобных ракет было запрещено «Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности» (ДРСМД), из участия в котором США вышли 2 августа 2019 года. Свое решение американское руководство обосновало тем, что Россия работает над созданием вооружения, нарушающего условия ДРСМД. Доказательства нарушений представлены не были.