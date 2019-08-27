США могут помочь Японии захватить Курилы с помощью F-35

Сегодня, 11:16

Зачем это нужно Америке?

Совершенно недавно в западных военно-политических изданиях появилась версия, что американские истребители F-35 будут отправлены на базы ВВС США в Японии. Это заставляет задуматься о том, зачем это нужно Америке?

Военные аналитики предполагают, что США начинают подготовку к локальным боевым действиям, а именно к борьбе за Курильские острова. Однако отмечается, что американцы в боевых действиях будут использовать Японию, а сами ограничатся лишь поддержкой с воздуха и военным обеспечением.

Тем не менее правительство Японии и само не прочь вернуть себе бывшие территории. Предположительно, перед высадкой военных, по островам будет нанесён авиаудар истребителями F-35 для того, чтобы уничтожить всю российскую военную инфраструктуру. К заданной точке истребители будут подниматься с военно-воздушных баз Йокота и Атсуги.

Американским командованием данная операция рассматривается как стратегически важная и поэтому Вашингтон, скорее всего, приложит все усилия для того, чтобы японские военные силы были подготовлены к боевым действиям во всех аспектах.

В случае успеха, США рассчитывают получить от японского правительства два острова под новые военные базы, чтобы окружить и так ослабленную предположительным поражением Россию. Эти базы помогут удержать японские позиции на Курилах.