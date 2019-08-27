Крылатый самурай - Америка отправит истребители F-35 в Японию?

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США не знают, куда деть 30 турецких истребителей.

После исключения Турции из программы «F-35 Joint Strike Fighter» перед Соединёнными Штатами встал вопрос, куда девать 30 истребителей, которые успела заказать Анкара. В Вашингтоне пока не решили кому будут переданы F-35, однако, Дональд Трамп считает, что они с лёгкостью смогут продать истребители другим странам.

Аналитики рассматривают множество версий. По одной из них, истребители вероятно отправятся в Восточную Европу, куда-нибудь в Польшу. Но учитывая отношение России к восточной экспансии НАТО, такой проект малореализуем. Эксперты ставят на второй вариант. Согласно оценкам аналитиков 30 самолётов F-35 будут переданы Японии, но не Силам самообороны, а американским военным базам на территории страны.

Таким образом, США предположительно планируют обвести вокруг пальца всё мировое сообщество и, в частности Россию. Эксперты считают, что публичное заявление о перепродаже истребителей всего лишь ширма, за которой скрываются намерения просто передать F-35 самим себе.

На сегодняшний день на территории Японии находится 5 военно-воздушных баз США. Вероятно, 30 истребителей будут распределены между этими базами. Аналитики считают, что такими действиями американцы готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. То есть США силами Японии и при поддержке F-35, скорее всего, будут военным путём добиваться передачи Курильских островов обратно Токио.