Стали известны сроки выкатки первого нового стратегического бомбардировщика Ту-160М

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Испытания нового сверхзвукового ракетоносца начнутся до декабря 2020 года.

В настоящий момент на Казанском авиационном заводе имени Горбунова ведется мелкосерийное производство из 10 новых бомбардировщиков Ту-160М “Белый лебедь”. В перспективе новые самолеты заменят самолеты Ту-160, стоящие на вооружении ВКС РФ. Летные испытания первого прототипа Ту-160М с обозначением “Петр Дейнекин” прошли в 2017 году.

Ранее сообщалось, что серийный Ту-160М будет отличаться от своего советского предшественника Ту-160, помимо прочего, усовершенствованным комплексом РЭБ, новой инерциальной навигационной системой и улучшенными системами управления вооружением.

Ту-160М – первая полностью новая версия стратегического бомбардировщика Ту-160, который входит в ядерную триаду России. Всего на вооружении ВКС стоит 17 таких самолетов, и все они пройдут модернизацию до версии Ту-160М. Сроки завершения модернизации не раскрываются.