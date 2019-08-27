Откусили кормящую руку… За рубежом вновь специально испортили «Калаш»

Сегодня, 14:00

В сети появилось видео порочащее репутацию знаменитого АК.

В YouTube было опубликовано видео, где военные разных стран стреляют из автомата Калашникова зарубежных модификаций. Во время стрельбы часто заклинивало затвор и происходили осечки. В некоторых случаях автомат буквально разрывало от стрельбы серией. На это незамедлительно отреагировали многие отечественные военные и оружейные эксперты. Вывод был однозначен — за рубежом вновь специально испортили «Калаш».

После распада СССР страны Восточной Европы и бывшие союзники по социалистическому блоку значительно отдалились от России. В условиях, когда в рамках международных отношений перестала существовать одна из могущественных держав, перед бывшими союзниками встал выбор — оставаться верными партнёрами, или пойти на поводу у Запада.

Они выбрали второй путь и теперь, когда у этих стран благодаря Советскому Союзу есть возможность производить уже российское оружие без всякой на то лицензии, им стало выгодно порочить репутацию отечественного оружия выставляя в лучшем свете зарубежные аналоги. То есть выражаясь простым языком: «Откусили кормящую их руку».

Эта участь постигла легендарный АК. Так, в Польше производился аналог под название Tantal, который в боевых условиях зарекомендовал себя как крайне не надёжный автомат. В Финляндии не так давно свернули выпуск позорнейшего аналога Valmet, который успели произвести всего 2 тысячи. А про кустарное производство автомата Khyber в Пакистане, которое ведётся до сих пор и говорить не стоит.

Количество стран, которых производился «Калаш» без лицензии малыми сериями, а тем более кустарно, не поддаётся учёту. Согласно данным «Рособоронэкспорта», срок действия лицензий у всех ранее получивших их государств давно истёк, тем не менее производство продолжается.