СМИ выяснили чем занимаются SWAT на самом деле

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«Вам лишь бы гопников гонять». Элита спецназа США деградирует?

Не так давно в Майами на Дрексель авеню отрядом полицейского спецназа SWAT был задержан мужчина, который сделал несколько выстрелов из окна своего дома.

Как стало известно в ходе расследования, задержанный будучи в состоянии алкогольного опьянения начал стрельбу из травматического пистолета. Однако, выпустив три пули нарушитель спокойствия улёгся спать. СМИ выяснили, что спецназ SWAT был вызван для задержания обыкновенного американского гопника. По сути, с этим вызовом могла справиться и обыкновенная полиция.

Этот инцидент вызвал множество споров в американском обществе. Гражданам на чьи деньги содержатся элитные подразделения стало интересно, чем же занимаются SWAT на самом деле. Общественность пришла к выводу, что элита внутренних сил не исполняет своих прямых обязанностей в полной мере.

SWAT – элита американского спецназа, которые используют лёгкое вооружение армейского типа. Данные подразделения были созданы для выполнения особых операций с высоким риском, для которых требуются специальные тактики, способности и навыки выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.

В России аналогичные подразделения называются СОБР. Однако, в отличие от своих американских коллег они являются примером добросовестного исполнения своих прямых обязанностей.