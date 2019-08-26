Морская пехота Северного флота «захватила» Таймыр в ходе учений

Сегодня, 17:00

Солдаты отработали масштабную высадку на побережье.

26 августа на полуострове Таймыр состоялись учения морского десанта по ведению боевых действий в арктических широтах. Неподготовленное побережье реки Енисей в районе города Дудинка стало местом десантирования морской пехоты Северного флота прямо с десантных кораблей. Большим десантным кораблям «Кондопога» и «Александр Отраковский» пришлось для этого покинуть морскую акваторию, зайти в устье реки Енисей и максимально близко подойти к берегу.

Но прежде чем прошло десантирование, боевые расчеты батарей АК-100 большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» своим огнем подавили огневые точки условного противника. Это дало возможность направить к берегу вертолеты Ка-27, которые доставили на побережье военных инженеров, немедленно приступивших к разминированию и подготовки места для высадки техники. Все действия инженеров прикрывала другая группа морских пехотинцев, заранее высадившихся на берег с помощью быстроходных лодок.

Когда подготовка прошла успешно, что ознаменовалось несколькими фальшвеерами, большие десантные корабли подошли к берегу и высадили ударные подразделения Северного флота. Более двадцати единиц колесной и гусеничной техники морпехов и арктической бригады воздушно-десантных войск появилось на земле Таймыра. За ними в атаку пошли подразделения арктических мотострелков, морских пехотинцев и воздушных десантников. Совместными действиями бойцам удалось сломить сопротивление укрепившегося на берегу условного противника и «захватить» Таймыр.

Описываемые события больше похожи на сценарий военного фильма, где «правильные» солдаты побеждают «неправильных». Но, несмотря на это, учения имели весьма серьезные причины.

Фактор открывшегося Северного пути уже рассматривается многими западными странами как новое стратегическое направление для агрессии против России. И чтобы остудить пыл горячих голов из североатлантического военного блока требуется подобная демонстрация силы, которая удачно совместилась с отработкой совместных действий различных подразделений на северных территориях.