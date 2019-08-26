Российские танки Т-72 оказались хуже украинских?

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Специалисты указали на преимущества харьковской модернизации легендарного танка.

В сети провели подробный разбор модернизированных Т-72МП и Т-72Б3. Говорящие сами за себя факты привели к выводу, что украинская модификация намного превосходила российский аналог. Правда, на то были свои причины. Т-72 самый массовый танк из тех, что стояли на вооружении танковых подразделений СССР. Каждая союзная республика имела в своем распоряжении определенное количество боевых машин. А после развала Союза, каждое новое независимое государство получила в наследство данную технику и использует ее до сих пор.

Но самым богатым наследием могла похвастаться Украина. Примерно 1.5 тыс. танков осталось на пмж в Незалежной. Львиную долю из них составили машины, выведенные из стран Варшавского договора и брошенные российскими властями на произвол судьбы как металлолом.

Украина не стала изобретать свои танк, а принялась всеми способами подгонять «ветерана» под современные реалии. Тем более что помогать им в этом вызвались танкостроители из стран НАТО.

В итоге была решена проблема повышения огневой мощи за счет расширения возможностей обнаружения целей и их идентификации в любых условиях, сокращения времени реакции на открытие огня после обнаружения. Установка различных датчиков условий стрельбы, системы контроля положения дульного среза ствола и усовершенствования пушки – эти параметры уже делали российский Т-72 хуже украинского.

Но самые важные показатели танка, которые давали гарантированные преимущества второго над первым, были собраны на харьковском заводе по чертежам французских конструкторов. Динамическая защита последнего поколения и новая силовая установка Т-72МП на пару-тройку лет обогнали российского «собрата».

Впрочем, на этом «гонка вооружений» между двумя соседями и закончилась. Вернее сказать, что Россия особо и не претендовала на роль победителя. Т-72, пусть и модифицированный, но все же оставался устаревшим танком. А для российских танкостроителей под рукой были образцы и поновее, чем Т-72. Да и цеха уральских заводов уже готовились принять на конвейер новейший Т-14.

А на месте Харьковского бронетанкового завода теперь кладбище танков.