Минобороны показало новый камуфляж для Су-57

Сегодня, 20:00

Самолет впервые предстал перед публикой в необычном окрасе.

Минобороны наконец показало широкой публике новый камуфляж для Су-57. Это современная «пиксельная» раскраска.

Люди, не связанные с боевой авиацией, удивляются: Для чего уделять столько внимания окраске? Ведь всё равно, в современном бою всё определяет дальность обнаружения противника бортовым локатором. Это не совсем так. Практика показывает, что значительная часть авиационных столкновений всё равно происходит на средних и даже малых дистанциях. То есть бой происходит в зоне прямой видимости. А тут вступает в дело, так называемая ОЭС – оптико-электронная система. Нечто среднее между электронным биноклем и прицелом. Пиксельная раскраска и предназначено для того, чтобы обманывать такие системы.

Напомним, что Су-57 представал в уже в нескольких вариантах окраски. Первые опытные самолёты (тогда ещё под маркировкой Т-50) взлетали с аэродрома в Комсомольске-на –Амуре, окрашенные в нежно-оливковый цвет. Именно так выглядит самолётная грунтовка. Красить самолёты основным слоем на этом этапе не считалось нужным.

Следующие самолёты окрашивались в стандартный серый цвет. Перед тем, как получить новое официальное имя – Су-57, самолёт получил и новую окраску. Так называемую «ломаную». То есть самолёт раскрасили геометрическими фигурами. Близкими по цвету, но различными по насыщенности.

И вот наконец Су-57 получил свою настоящую боевую «пиксельную» окраску.