Россия готова продать Су-57 кому угодно

Сегодня, 05:05

«Рособоронэкспорт» подготовил экспортную версию российского самолёта.

Пресс-служба российской компании «Рособоронэкспорт» сделала официальное заявление, что на Международном авиа-космическом салоне (МАКС-2019) будет представлена экспортная версия самолёта пятого поколения СУ-57Э.

В настоящее время самолёты пятого поколения способны производить только три страны. США производят сразу две модели: F-22 и F-35. Китай тоже заявляет, что имеет в своём арсенале два типа таких машин: J-20 и J-31. Россия тоже начала производство такого самолёта – Су-57.

Однако из всех перечисленных самолётов на мировом рынке вооружений пока был представлен только один тип – F-35. У китайского J-20 есть серьёзные проблемы с двигателем, а перспективы J-31 пока и вовсе не ясны.

Сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство у государств, имеющих с США непростые отношения. Свой самолёт американцы продают исключительно странам, доказавшим «гегемону» свою полную лояльность. Таким образом страны-бунтари рискуют оказаться беззащитными перед F-35.

Поэтому надежды на появление на рынке альтернативы американскому самолёту очень велики и экспортный потенциал для такой машины будет значительным. Появление экспортного варианта Су-57 стало очень своевременным.

Самым крупным заказчиком нового самолёта может стать Индия. Эта страна позиционирует себя как крупная военная держава, и не может позволить себе, чтобы их главный соперник Пакистан, покупающий F-35, получил преимущество.

Большой интерес к российскому Су-57 проявляют Индонезия, Алжир и Вьетнам – давние покупатели российской авиатехники. Готова покупать такой самолёт и Венесуэла. Так-что уже сейчас за экспортной моделью Су выстроилась целая очередь.

Появление Су-57Э на мировом рынке разрушит монополию американского самолёта. Тем более что заявлениям экспертов, итоговая версия Су-57 будет иметь сопло двигателя с изменяемым вектором тяги, что повысит скрытность самолета.

Правда будущим покупателям российского самолёта придётся всё же немного подождать, так-как испытания экспортной модели завершаться только в конце этого года.