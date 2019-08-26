Т-95 «Черный орел» первая жертва «Арматы»

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«Орел» легко бы смог заменить Т-14 в ВС РФ.

В последнее время в российских СМИ все чаще появляются материалы о срыве производства распиаренного Т-14 «Армата». Причины указываю разные, но самым интересным фактом из всей шумихи является вновь поднятый интерес по отношению к полумифическому танку, способного, по заверениям разработчиков данного проекта, насквозь прошить «Абрамс», Т-95 «Черный орел».

Т-95 в свое время был призван заменить разношерстный парк танковых подразделений, состоящих в основном из Т-64 и Т-72. Уже в конце 80-х прошлого столетия советская школа танкостроения исчерпала свои возможности перед западными коллегами. Поэтому призыв совершить чудо и придумать новый основной боевой танк (ОБТ) был воспринят конструкторами с энтузиазмом и даже появились первые наработки. Основной целью проекта стала защищенность экипажа от плотной компоновки, при которой баки и боекомплект находились вблизи от танкистов. Так появилась идея необитаемой башни и бронируемой капсулы для экипажа. Также предусматривалось снижение численности танкистов до двух человек при сохранении боеспособности боевой единицы.

Для танка предусматривался новейший на тот момент комплекс активной защиты «Штандарт», аналогов которых не было ни у одного танка западного образца. Но главным новшеством могла стать гигантская 152-мм пушка, превосходившая все НАТОвские и советские танковые орудия. Она могла гарантировать эффективное поражение всех основных потенциальных противников.

Т-95

Но пришли «благословенные» 90-е и проект был закрыт с первоначальной формулировкой «дорого». Однако назревший вопрос о новом ОБТ никуда не делся, поэтому спустя время, МО РФ вновь поставили задачу по созданию нового танка. И многие уже посчитали, что вновь пришло время «Черного орла». Но в кабинетах военачальников появились проекты Т-14, в которых за основу были взяты все принципиальные составляющие Т-95. Все, кроме ствола. И теперь уже с формулировкой «морально устаревший», «Орел» отправился на свалку, а Т-14 в производственные цеха. Поэтому можно смело утверждать, что первой жертвой «Арматы» стал Т-95.

Но прошло время и стало понятно, что первоначальная стоимость производства Т-95 могло бы обойтись в копейки по сравнению со стоимостью Т-14, при этом имея более убойную силу, чем у конкурента. Модифицируя танк к современным требованиям, армия могла бы уже сейчас получить машину, превосходящую танки НАТО по нескольким параметрам. К сожалению, история не терпит сослагательного значения.