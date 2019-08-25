«Калаш» уже не наш или кто вооружил сирийских боевиков АК-74М

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В сети бурно обсуждают фото террориста с оружием российского спецназа.

Спор мог и не возникнуть, если бы бравый «командос» держал обычный «калаш», который широко распространен в военизированных группировках всего мира. Но здесь был особый случай. АК-74М снабжен дульной противошумной системой и тепловизором. «А ведь данное вооружение используют только российские ССО в Сирии», - сделал предположение один из «специалистов».

Данная фраза подняла волну негодования среди блогеров, суть которой свелась к возможной продажности офицеров ВС РФ, вменив им в вину гибель российских военнослужащих, погибших от пуль снайперов террористических группировок. Подтвержденных фактов, конечно, никто из негодующих предоставить не смог, да и в любом случае не смогли бы этого сделать, потому как таких фактов зафиксировано не было. Но как попал данный автомат в руки боевика, заинтересовало военных обозревателей, освещающих ход боевых действий на территории Сирии.

Совместный мониторинг оружия помог выявить три возможных варианта для превращения «нашего калаша в ненашего». Первый: командиры подразделений сирийского спецназа наладили оружейный бизнес на прифронтовых постах, которые стали своего рода торговыми точками. Забирая новое оружия у своих подчиненных, они обменивают его на те же «калаши» боевиков, но старого образца с хорошей доплатой. Скорей всего, подобный вариант сомнителен, потому что строгий учет оружия в сирийской армии ведется и российской стороной, а чтобы провернуть подобное, необходимо заинтересовать приличное количество вовлеченных, на которых никакой доплаты не хватит.

Второй: принтер всего мира Китай научился подделывать любой вид оружия так, что любая фотография с подобным автоматом будет казаться единственно верным подтверждением наличия коррумпированной составляющей у сирийских офицеров, российских, и всех вместе взятых.

Третий, и самый возможный: государственный переворот на Украине привел к власти мошенников всех мастей, в том числе и военных. В свое время украинские ВС имели один из самых крупных и современных арсеналов в Европе. Но хорошо жить хотят все, а оружейный бизнес является одним из самых прибыльных сфер. Поэтому «рождественские распродажи» стали основным занятием генералов Украины. И тут уже неважно, кем будут покупатели и против кого они выставят свои прицелы. Важно сколько они будут платить за это. Главное, чтобы арсенал не закончился.