ВКС РФ пошли с тузов. Ми-28НМ уничтожил сирийских террористов

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Первое боевое применение российского вертолета в этом году зафиксировали в Сирии.

Август этого года ознаменовался важными боями за север провинции Латакия. Войска Асада при поддержке ВКС РФ активно уничтожают многочисленные группировки террористов и приближают к своему логическому завершению весь ход военной кампании за независимость Сирии.

В связи с этим российские генералы пустили в ход малоиспользуемый, как говорят в среде картежников, «козырной туз» - ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник». Активная фаза боевых действий началась 21 августа. Хорошо укрепленные горные позиции боевиков не поддавались сирийским военнослужащим, что замедлило ход наступления для правительственных войск. Тогда российский генштаб принял решение отправить на помощь «Охотник», чтобы сломить сопротивление террористов.

Боевой вылет вертолета далеко не первое его применение в Сирии. Ми-28 располагается на военной базе Хмеймим, принадлежавшая российским ВКС. Как известно, база находилась под постоянным прицелом террористических группировок и, поэтому вертолет частенько совершал функцию защитника. Но с 2018 года, когда боевикам пришлось покинуть данную территорию, вертолеты в боях не были задействованы. Поэтому данный бой явился первым боевым вылетом для экипажа Ми-28НМ, где они тремя залпами ракетами С-13 смогли уничтожить сирийских террористов.

Выбор данного вертолета для участия в боевых действиях в Сирии был неслучаен. В первую очередь, новую модификацию «Ночного охотника» необходимо было рассмотреть в самой «агрессивной среде». Его давнишние конкуренты американские «Апач» и «Команч» уже давно опробованы в конфликтах по всему мира, а Ми-28МН такой возможности пока не имел.

Установленные на вертолет новое управление системой вооружения с помощью нашлемного целеуказания, радиоэлектронное оборудование, тепловизоры, лазерные дальномеры, РЛС «Арбалет» и многое другое, требовали многократной и интенсивной проверки в боевой обстановке. И Сирия стала лучшим полигоном для обкатки «Охотника». Выводы, сделанные на основе данной войны, помогут принять решение по постановке вертолетов в ВС России на постоянной основе. И судя по тому, что президент РФ уже заявил о необходимости 100 вертолетов до 2028 года для войск, перспективы МИ-28НМ весьма радужные.