Возвращение ВС РФ на Кубу может стать прологом Третьей Мировой войны

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Москва всерьез рассматривает возможность создания военной базы на Острове Свободы.

Россия возвращается на Кубу. Москва поможет Гаване модернизировать кубинскую военную промышленность. Об этом рассказал заместитель директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пинчук.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что сотрудничество РФ и Кубы обсуждалось на встрече Сергея Шойгу с председателем совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Результатом этих переговоров стало соглашение, согласно которому Россия займётся модернизацией военно-промышленного комплекса Острова Свободы.

«В рамках работ Россия осуществит как модификацию уже поставленной техники, так и обучит специалистов, чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы вооружений», – сказал Анатолий Пинчук.

Так же стало известно, что модернизация кубинского ВПК будет осуществляться за счёт кредита в 38 млн. евро. Кредит предоставлен российской стороной. В данный момент все контракты уже подписаны.

Однако многие эксперты считают, что это соглашение лишь начала полноценного военного сотрудничества между Россией и Кубой, которое оборвалось после распада СССР. Подтверждает это мнение и визит российских военных кораблей в Гавану, состоявшийся в июне этого года.

Эксперты так же считают, что Москва очень заинтересована в создании на Кубе базы для ВМФ и ВКС России. Эта база нужна для присутствия российского флота в этом районе Атлантики и поддержки российских союзников: Кубы. Никарагуа и Венесуэлы.

База станет просто необходимой в случае начала строительства Никарагуанского канала, переговоры о котором ведутся между РФ. Китаем и Никарагуа.

В связи с этим необходимо отметить, что игра затеяна довольно рискованная. США считают этот регион своим «мягким подбрюшьем», и однажды размещение советских войск на Кубе (операция «Анадырь») привело к знаменитому «карибскому кризису», который с трудом удалось разрешить.

Вот и сейчас возвращение ВС РФ на Кубу может стать прологом Третьей Мировой войны, как это чуть было не случилось в 60-х годах прошлого века.