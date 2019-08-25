Третья мировая с доставкой на дом: В-52 сбросил термоядерные бомбы на США

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Миллионы американцев могли погибнуть под своими же бомбами.

В последнее время в США перестали боятся ядерной войны. Видимо страх, который владел людьми в конце прошлого века сейчас исчез. Множество фильмов и компьютерных игр, в которых то и дело взрываются ядерные заряды, сделали такую перспективу привычной и вроде не опасной.

К сожалению, так стали мыслить не только геймеры, но и генералы. В Пентагоне всерьёз рассуждают о возможности «ограниченной ядерной войны». Испытываются всё новые средства доставки, ядерных зарядов. Пошли речи даже о сверхмалый зарядах, которые могут нести с собой диверсанты.

Такие планы и игры с ядерным оружием крайне опасны. Мало кто знает, что в 1961-м году США чуть было не начали Третью мировую войну «с доставкой на дом».

Солдат-разгильдяй с оружием в руках опасен для окружающих. Но во много раз опаснее когда в руках такого разгильдяя оказывается ядерное оружие. В США до 2013-го года скрывали акт вопиющей халатности, который мог привести к началу третьей мировой войны. Это уже третий случай сокрытия американцами таких инцидентов.

24-го января 1961-го года американский бомбардировщик В-52 совершал учебный полёт над Северной Каролиной. Пилоты самолёта встречного заправщика заметили, что тот теряет горючее из-за течи в одном из баков. Пилотам В-52 приказали сбросить горючее и экстренно приземлится, но они не успели. Самолёт потерял управление и врезался в землю. Пилоты погибли.

Гибель людей всегда ужасна. Но ещё ужаснее оказалось то, что выяснилось в ходе расследования. На борту бомбардировщика находились две термоядерные бомбы. Суммарная мощность возможного взрыва была в 520 раз больше чем в Хиросиме. По сути, В-52 сбросил свои бомбы на США. Миллионы людей могли погибнуть во мгновение ока. Их спасло только то, что сработали два из имеющихся на бомбах восьми предохранителей.

Расследование показало, что техники поленились проверить перед вылетом баки самолёта. Итогом этой потрясающей халатности и разгильдяйства чуть было не стала гибель всего мира. Ведь США не минуемо нанесли бы «ответный» удар по СССР, взорвись эти бомбы.

Третья мировая война не началась только чудом.