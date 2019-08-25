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Разбираться с причинами возникшей проблемы отправился лично Сергей Шойгу.

В конце недели издание «Военно-промышленный курьер» (ВПК) сообщило о тревожных новостях, приходящих с «Уралвагонзавода». Поставки в войска новейшего российского танка Т-14 «Армата» сорваны. С ситуацией вынужден был разбираться лично Сергей Шойгу, который 12 августа посетил «УВЗ».

Новейший танк Т-14 "Армата" не поступит в войска в этом году в должном количестве. Это стало совершенно ясно после визита министра. Как сообщил «ВПК», в этом году в войска должны были поступить 44 танка, но получит армия всего 16 машин. Причём четыре из них не боевые танки, а ремонтно-эвакуационные комплексы на платформе «Армата».

Ситуация связана отнюдь не с возможностями завода. Всё куда хуже. Выяснилось, что проблемы заключаются в недоработках самого проекта. Главный конструктор «Арматы» Андрей Терликов отказывается комментировать ситуацию публично. Тем не менее эксперты считают, что проблемы возникли сразу по нескольким направлениям.

Первое: Есть проблемы с контролем боевой обстановки. Экипаж – размещённый в отдельной бронекапсуле вне башни – вынужден излишне полагаться на электронику и оптику. Это большой риск.

Второе: Не всё в порядке с силовой установкой танка. Отличный по характеристикам двигатель ещё не доведён.

Третье: Есть недоработки в прицельном комплексе и артустановке. В частности, линейка боеприпасов для «Арматы» ещё не разработана.

Получается, что в войска должен был начать поступать совершенно «сырой» танк, что совершенно не устроило военных. В ближайшее время армия вынуждена будет по-прежнему ориентироваться на танк Т-90 и модернизации ещё более старых машин.

Но беда в том, что американцы хорошо осведомлены о возможностях Т-90. По сведениям портала Military Russia, в их руках находятся несколько танков Т-90, ранее поставленных Россией в Сирию.

Российская армия оказалась в сложном положении. Основной танк досконально известен потенциальному противнику, а новейший – из-за нерасторопности оборонщиков – ещё неизвестно, когда появится в войсках.