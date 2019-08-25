Гражданский «Калаш». КК выпустил новую «Сайгу»

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«Нарезной карабин на все случаи жизни».

«Сайга-АК12» на данный момент имеет только предсерийный образец. Эксклюзив показал и провел первичные испытания Калашников Media, где сотрудник концерна Евгений Спиридонов и мастер спорта международного класса по практической стрельбе Георгий Губич осмотрели оружие и выразили первые впечатления, опробовали различные виды стрельбы, в том числе на 100 метров, а также испытали несколько снарядов.

Испытания проводились в Оренбурге, на специально оборудованном стрельбище. При первичном осмотре оружия, Георгий Губич, в основном хвалил карабин, но также и нашел изъяны. Из плюсов было отмечено эргономичная ручка, более прочная крышка, небольшие изменения по прикладу и нюансы в расположении прицельных приспособлений. По мнению мастера спорта, «Сайга-АК12» — «плохое оружие для длинных людей», он аргументировал это расположением прицельного приспособления.

Гражданский «Калаш» проходил тесты с различными видами патронов (от разных производителей), что также вносило свои коррективы в качество стрельбы по мишеням.

Так как КК выпустил новую «Сайгу» для гражданских, в нем будут свои ограничения, например, со сложенным прикладом «Сайга-АК12» стрелять не сможет — Закон Об Оружии № 150-ФЗ гласит, что оружие, длина которого составляет менее 800 мм, стрелять не должно.