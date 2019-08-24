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План FEMA близок к воплощению.

Существует план REX 84, согласно которому Федеральное агентство по управлению страной в кризисных ситуациях (FEMA) должно будет арестовывать всех оппозиционеров и размещать их в специальных лагерях. По неофициальной информации массовые репрессии будут осуществляться спецназом SWAT ФБР.

В сети всплыла статья экс-агента ФБР Теда Гундерсона о том, что FEMA построила уже около 800 лагерей по всей стране. Правительство Соединённых Штатов никогда не давало объяснений по этому поводу, потому что лагеря предназначены в основном для граждан страны.

Гундерсон сообщил, что бойцов SWAT ФБР специально готовят стрелять по людям и для этого они проходят специальную психологическую подготовку. Отряды спецназа сформированы специально из бойцов лучших подразделений страны, которые базируются во всех штатах. Экс-агент считал, что США с помощью обманов и разных уловок превращаются в фашистское полицейское государство.

Стоит ли говорить о том, что данная версия заслуживает доверия так как в 2017 году Тед Гундерсон был найден у себя дома мёртвым? Полиция обнаружила его тело с многочисленными пулевыми ранениями в области головы и туловища.

Тем не менее, разговоры о том, что SWAT ФБР собираются загонять людей в концлагеря пока утихли и всем остаётся только ждать что произойдёт дальше.