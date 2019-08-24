Сегодня, 18:00

В 1980 году полным крахом закончилась операция «Орлиный коготь».

После того как в Иране произошла Исламская революция по стране прокатилась волна протестов. Во время одного из них члены радикальных студенческих групп захватили американское посольство в Тегеране. В результате чего в заложниках оказалось 53 сотрудника. Правительство Ирана поддержало действия захватчиков.

По плану Центра специальных операций ЦРУ спецназ SWAT должен был приземлиться на вертолётах в пустыне, удерживать заброшенный аэродром недалеко от столицы, в то время как часть группы вызволит заложников и прибудет на машинах в аэродром, откуда все должны были эвакуироваться.

После того как вскрылись подробности провала «SWAT» ЦРУ в Иране, выяснилось, что операция обернулась полным провалом из-за непрофессионализма спецназовцев и неподготовленности техники к выполнению таких заданий.

Из восьми вертолётов до временной базы добрались только шесть, потому что один из-за неисправности упал в море, а другой заблудился в пустынной буре. После посадки при дозаправке самолёт-заправщик врезался в ещё один вертолёт.

Как итог, в пустыне были брошены оставшиеся боевые машины, тела погибших пилотов и других членов экипажей. Вся секретная информация по проведению операции включая радиокоды досталась иранской армии.

Из-за этого репутация спецназа «SWAT» ЦРУ была растоптана, а подразделение расформировано. На его месте был образован новый спецназ Delta, который действует и по сей день.