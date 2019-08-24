Вспомнить всё... В ЦРУ пытались создать легендарный «Калаш» по памяти

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Агент передал рисунок автомата.

В 1980 году в США рассекретили секретный отчёт, котором указывалось, что американцы пытались воссоздать легендарный автомат Калашникова по рисунку одного из своих шпионов.

Так, в 1955 году бойцы Гвардейского Красносельского пехотного полка были привлечены к разминированию оставшихся после войны в Ленинградской и Новгородской областях минных полей. Согласно переданному отчёту американского лазутчика, военные имели на вооружении новый вид пистолета-пулемёта. Молодые призывники полка проходили обучение с ППШ, а часть более опытных бойцов была вооружена новым автоматическим оружием использующим инновационный патрон и газоотводную автоматику.

Всё что успел разглядеть агент, он как смог перенёс на бумагу и отправил этот эскиз вместе с отчётом в США. Примечательно то, что после этого шпион долгое время не время не выходил на связь. Американцы пытались продумать дальнейшие детали автомата, однако сделать ничего не получилось.

Не секрет, что у мировых держав существует агентурная сеть за рубежом. История помнит множество примеров, когда в СССР и США рассекречивали отдельных шпионов и даже агентурную сеть. Разработки нового оружия зачастую привлекали к себе большое внимание, но в отличие от США в Советском Союзе работы велись под завесой секретности, что создавало проблемы иностранным разведкам.