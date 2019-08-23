«Калаш» или «Караш»? КНДР адоптировали легенду российского вооружения

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В китайскую версию автомата Калашникова не встроены Bluetooth-колонка и солнечной батареей, как многие могли подумать. КНДР в годы Советского Союза, одной из первых получила лицензию на поставку серии АК и в конце 50-х годов прошлого века адоптировали легенду российского вооружения, начав серийное производство китайского аналога «Тип 56».

Китайцы любители изменять бренды, взять тот же «Abibas» вместо «Adidas». Так что: «Калаш» или «Караш»?

Изначально «Тип 56», практически полностью копировала автомат АК-47, но с годами, в конструкцию начали вносить изменения в виде добавочного игольчатого неотъемного штыка, который мог складываться при необходимости. Это дополнение стало отличительной чертой нового китайского «Калаша».

Естественно, как и многие другие производственные товары Китая, «Тип 56» не выделялся своей качественностью, но при этом был самым дешевым в мировом рынке.

Сейчас КНДР не поставляет данный автомат к себе на вооружение, но производство автоматов корпорацией Norinco продолжается для продажи. «Тип 56» по сей день является штатным оружием Революционных вооруженных сил Колумбии.