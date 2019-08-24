Полицейские подняли бунд в МВД на Северном Кавказе

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В Ингушетии возбуждено 13 уголовных дел против полицейских.

В конце марта в столице Ингушетии Магасе прошёл митинг против соглашения о границе с Чечнёй. Утром 27 марта группа протестующих пыталась спровоцировать силовиков, они кидали в них камни, стулья и всё, что попадёт под руку. После долгих разговоров полиции удалось уговорить митингующих разойтись.

После данных событий в Ингушетии было возбуждено 13 уголовных дел в отношении сотрудников полиции, которые отказались разгонять митингующих. Им предъявлено обвинение по статье 286.1 УК РФ — Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. По началу в сети ходили слухи о том, что полицейские якобы хотели подорвать спокойствие в республике, однако внутреннее расследование сразу отмело эту версию.

Митинги в республике начались из-за того, что власти не сообщили населению подробности договора, который подписали главы Чечни и Ингушетии об обмене нежилыми землями. В результате в Магас ввели колонну Росгвардии, которая сдерживала протестующих.

Такой прецедент может создать некоторые проблемы для правоприменения в республике, а может даже на всём Северном Кавказе. В этом отношении Ингушетия является особым регионом, где очень сильны местные традиции и обычаи разрешения споров. Поэтому часть полицейских не пошла против сложившейся системы, ведь местные правила чтутся сильнее, чем федеральное законодательство.