Сегодня, 13:00

Вывод оказался не в пользу американских коллег.

Недавно в сети разгорелся нешуточный спор по поводу того, какое спецподразделение лучше стоит на страже закона в своей стране — SWAT в США, или СОБР в РФ.

В Америке SWAT – это общее название спецназа правоохранительных органов. И так как аналога российского МВД в США не существует, там функционирует муниципальная полиция, то есть на уровне отдельного города. Поэтому сотрудники SWAT несут повседневную службу, как и обычные полицейские.

В их функции входит борьба с уличными беспорядками, спасение полицейских и гражданских попавших под обстрел, обеспечение поддержки при особых событиях и т.д.

В России же эти функции разделили два подразделения — СОБР и ОМОН. И Если ОМОН строится по принципу оперативной роты, то СОБР является особым подразделением, которое выстроено как боевое отделение и отделение тактики. СОБР решает узкие, нетиповые задачи, для решения которых существует штаб планирования операций.

И также в отличие от американского «свата», отечественный спецотряд очень часто привлекается для участия в боевых действиях. Так, бойцы СОБР’а призывались во время обеих Чеченских войн.

Помимо всего прочего, SWAT достаточно часто критикуют в США. К примеру, доктор Петер Краска и его коллего Виктор Каппелер из Университета Кентуки выпустили работу, в которой резюмировался многолетний мониторинг за деятельностью полицейских департаментов в США. Учёные пришли к выводу, что число полувоенных отрядов в стране десятикратно выросла, а эффективность значительно упала.

В итоге после того как подразделения SWAT и СОБР сравнили в сети пользователи пришли к выводу, что российский спецназ превосходит своих американских коллег в профессиональном плане.