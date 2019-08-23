Не в коня корм - Модернизация F-35 не поможет удержать лидерство на рынке

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Спрос на истребитель падает среди потенциальных заказчиков.

Крупнейшая американская компания по производству вооружения и военной техники Lockheed Martin объявила тендер на модернизацию истребителя F-35. Его выиграла британская оборонная компания BAE Systems, ей предстоит провести модернизацию четвёртого блока для повышения наступательных и оборонительных возможностей радиоэлектронной борьбы истребителя.

Согласно контракту BAE Systems модернизирует систему, которая добавит одиннадцать новых возможностей РЭБ для устранения возникающих угроз и поддержания способности американских и союзных истребителей безопасно выполнять миссии в воздушном пространстве.

Однако как гласит народная пословица — не в коня корм. Эксперты считают, что даже с ожидаемыми улучшениями спрос на F-35 продолжит падать. Уже в апреле этого года Германия отказалась приобретать американский истребитель и предпочла потратить средства на совместную с Францией авиационно-боевую систему.

Турция же после того, как её план по закупке F-35 приказал долго жить обратила свой взор на российский истребитель Су-35. Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, в ближайшее время Анкара начнёт переговоры с Москвой о покупке первой партии самолётов.

Не лучше дела у американского экспортёра пойдут и в перспективе, так как с появлением российского истребителя пятого поколения Су-57, F-35 перестанет быть единственным самолётом с подобным боевым потенциалом. В таком случае монополия американских истребителей подойдёт к концу и даже модернизация не поможет F-35 удержать лидерство на рынке.