Сегодня, 05:16

Учения американской и украинской полиции проходят с периодичностью сериала.

Новый обучающий курс полицейского взвода тактической поддержки патрульной полиции Киева, провели инструкторы спецподразделения полиции SWAT из города Хьюстон, США.

Огневая подготовка, тактика действий внутри помещений и взаимодействие подразделений двух стран отрабатывались на двухнедельном интенсивном семинаре, который устроили американские спецы. Данный курс не первый совместный опыт сотрудничества полицейских подразделений Украины и США. Подобное обучение ведёт своё начало с 2015 года, когда украинским правительством было принято решение о создании единого специального подразделения для оперативного реагирования по аналогу SWAT. Для этого в столицу Украины были приглашены американские правоохранительные органы.

И как показывает практика, нынешние учения будут далеко не последними. И вот почему - с тех пор как под Киевом была создана база для подобных совместных действий, на ней постоянно с 2016 года стало базироваться какое-либо из подразделений американской спецслужбы. Официальные лица Украины постоянно отчитываются об успешном окончании очередного семинара, где украинская полиция получает все необходимые знания из рук доблестных полицейских США. Но, спустя короткое время, после того как американцы покидают Киев, им на смену прилетает другое подразделение SWAT и учения повторяются по тому же сценарию, а высшие полицейские чины Украины вновь рапортуют об очередном налаживании сотрудничества двух «братских народов».

Ветераны УМВД в своих комментариях связывают «командировки» американцев с тем, что правительство США «озаботилось» обеспечением безопасности для действующего президента Украины, памятуя о том, в какое, мягко говоря, «неловкое» положение попал в свое время Янукович, побоявшись отдать приказ на силовые меры против граждан своей страны. Поэтому подразделения SWAT, в случае такой необходимости, смело вступятся за законоизбранного президента, тем более что приказы им будут отдаваться напрямую из Вашингтона.

Это, конечно, объясняет наличие полицейских США в Киеве. Но, скорей всего, они приглядывают за самим президентом и его администрацией – как бы они ни пошли вразрез действующей политики Вашингтона. А если все-таки пойдут, то мы сможем понаблюдать за 7-м сезоном популярного сериала «Сваты», продюсером которого выступал президент Зе.