Израильские F-35 обманывают российские комплексы С-400

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СМИ сообщили, что ВВС Израиля научились обманывать средства ПВО.

Итальянский ресурс The Aviationist сообщил, что 10 августа несколько F-35 ВВС Израиля нанесли удар по лагерю Ашраф, расположенному северо-восточнее Багдада. При этом израильские ВВС использовали новую тактику, позволившую им обмануть средства ПВО.

Власти Ирака после налёта потребовали запретить полёты авиации США над их территорией. Военный аналитик Бабак Тагвей считает, что израильтяне применили хитроумный приём, подменив позывные израильских F-35I Adir, кодами F-35A Lightning II ВВС США.

В последние месяцы израильские самолёты наносят удары по территории Ирака и США, при этом оставаясь неопознанными. Сирийские средства ПВО, включая комплексы С-300, не могут обнаружить израильские самолёты. На днях авиация еврейского государства атаковали по контрольно-пропускному пункту, недавно открывшегося на сирийско-иракской границе. И в этом случае системы российского производства С-300 тоже не сумели зафиксировать израильские самолёты.

Эксперт считает, что и в этих случаях ВВС Израиля применили тот же приём, скрывая свои самолёты под опознавательными кодами других государств.

Эксперт уверен, что израильские ВВС нашли способ обманывать российские комплексы ПВО С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», разработав новый тактический приём.

Однако с мнением Бабака Тагвея трудно согласиться. К военной тактике этот приём отнести трудно, скорее это политический трюк, а не военная хитрость. Получается, что российские комплексы ни то что, не могут увидеть израильские самолёты, как представляет дело эксперт, а просто принимают их за самолёты других государств.

Приём этот не настолько нов, как кажется эксперту. Ещё в XVII веке английские пираты нападали на беззащитные города, прикрываясь чужими флагами. Так что израильтяне просто применили этот подлый приём в новых условиях.

Будем надеяться, что и современные пираты получат по заслугам, как и пираты прошлых лет. Ведь то, что израильтянам удалось обмануть С-400, не более чем иллюзия.