Над Донбассом вместо государственных флагов ДНР подняли российский триколор

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В Донецкой Республике национальные флаги заменили флагом России.

Видео, на котором реет российский триколор, опубликовал Telegram-канал Inside Donetsk.

Два варианта объяснения происходящего. Во-первых, это может означать, что силы ополчения, воспользовавшись перемирием с Украиной, провозгласили себя автономной Республикой в составе РФ.

Во-вторых, жители Донецка выказали честь Российскому государству, в котором 22 августа провозглашён Днём российского флага.

Однако не стоит забывать о версии самовступления в состав РФ.

В 2017 году несколько субъектов Украины провозгласили федеративное государство Малороссия. После этого, речь об уходе ДНР и ЛНР в состав России шла всё активней.

Однако война не позволяет осуществить мирный референдум, поскольку вооружённые силы Украины ведут наступательные бои за прекращение автономии республик.

Однако 21 июля на территории Донецкой области было объявлено перемерит между ВСУ и ополченцами, ставшим самым действенным по словам спецпредставителя ОБСЕ.

Несмотря на то что несколько раз оно нарушалось, вследствие чего были убитые и с той, и стой стороны, перемирие действует до сих пор.