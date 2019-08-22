ВКС России проиграют в Сирии США - СМИ Америки

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Американские СМИ рассуждают о возможном столкновении самолётов РФ и США в Сирии.

Портал The National Interest (США) считает вполне возможным столкновение в Сирии российских и американских ВВС.

Эксперты NI пытаются спрогнозировать, чем же это окончится.

Постоянное соседство российских и американских самолётов в Сирии чревато возможностями боевых столкновений между ними. Пилоты самолётов американских ВВС, по привычке считая себя единственными королями воздуха, ведут себя весьма нагло и дерзко. Российские пилоты, естественно, не позволяют с собой такого обращения и периодически вынуждены ставить американцев на место. К счастью, пока боестолкновений удаётся избежать, но не случаться ли они в будущем никто сказать не может.

Американские эксперты попытались представить, чем могут закончиться такие столкновения. По мнению журналистов, с наибольшей вероятностью такой бой может произойти между российским самолётом Су-30СМ и американским F-22 Raptor. Именно эти самолёты чаще всего встречаются в сирийском небе.

Чем же может закончиться такой бой?

По мнению экспертов The National Interest самолёты российских ВКС проиграют американцам. На чём основаны такие утверждения? Американские журналисты уверены, что в случае сближения с дальнего расстояния самолёт пятого поколения F-22 Raptor будет иметь решающее преимущество, так как обладает стелс-технологиями в отличие от российского истребителя. За пределами видимости Су-30СМ не сможет обнаружить Raptor, в то время как американец сможет засечь российский истребитель. И это станет фатальным для самолёта Су.

Правда, американские эксперты признают, что в ближнем бою у российского самолёта будет огромное преимущество за счёт более мощного вооружения и гораздо более высокой манёвренности. В ближнем бою, скорее всего, верх будут одерживать российские самолёты.

Российские же специалисты считают ошибочной американскую концепцию «дальнего воздушного боя». Практика показала, что по-прежнему большинство воздушных боёв будет вестись на средних и ближних дистанциях. Да и пресловутая «невидимость» американских самолётов тоже весьма сомнительна.