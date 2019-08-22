«Буря» сметёт Су-57 и F-35: англичане хотят создать первый «фантастический» самолёт

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В СМИ появились сведения о британском самолёте шестого поколения.

Как сообщил американский журнал The National Interest, Великобритания создаёт самолёт шестого поколения который будет значительно превосходить существующие Су-57 и F-35. Самолёт получил предварительно название «Буря».

О начале работы над самолётами шестого поколения уже заявили Россия, США и Евросоюз. Теперь к ним присоединилась и Британия. Правда самолёт пятого поколения британцы так и не создали, но сразу решили перейти к шестому.

Англичане намерены повторить успех легенды Второй мировой – самолёта Spitfire, и вытеснить с рынка самолёты других стран.

Будущие достоинства самолёта выглядят фантастическими. Британский самолёт должен иметь изменяемую геометрию планера, но при этом быть невидимым. Так же иметь возможности дистанционного зондирования земли, обладать технологиями дополненной реальности, быть способным выходить в космос и управлять роем беспилотных аппаратов. Вооружить самолёт планируется гиперзвуковыми ракетами и боевыми лазерами. Кроме того, самолёт будет иметь квантовый вычислитель и станет максимально роботизированным.

Для создания своего фантастического самолёта, англичане планируют применить все суперсовременные технологии, от 3D-печати, до использования когнитивных датчиков.

Британское «чудо» будет скорее напоминать космический истребитель из «Звёздных войн», а не самолёт, который возможно построить в реальности.

Эксперты The National Interest отмечают, что американские разработчики предъявляют к своему самолёту куда более скромные требования. Его будут отличать всего лишь высокая дальность полета, большое количество боеприпасов, повышенная живучесть и более значительная, в сравнении с истребителями F-35 и F-22, малозаметность.

Главными же отличиями Российского перспективного самолёта, призванного в будущем заменить Су-57, являются возможность выхода в космос и способность управлять группой беспилотных самолётов-роботов.