Крылатые ракеты «Буревестник» отомстят врагу, если Россия погибнет в Третьей Мировой

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Система «Мёртвая рука» направит ракеты в цель, если Россия будет уничтожена ядерным ударом.

Об этом газете «Известия» рассказал военный обозреватель Дмитрий Корнев в интервью от 19 августа.

«Ракета «Буревестник» с неограниченной дальностью сможет длительное время находиться в зоне ожидания приказа и в случае создания системы перенацеливания наносить удар по широчайшему спектру целей, в том числе по командам систем типа «Периметр» – то есть когда по стране уже нанесён ракетно-ядерный удар», – сказал эксперт.

Напомню, российская система «Периметр», которую НАТО называет «Мёртвая рука», поставлена на боевое дежурство ещё в 1985 году и используется РФ до сих пор. Система способна управлять ядерными силами России в автоматическом режиме и уничтожать врага в том случае, если все остальные центры управления прекратят существование.

О появлении у РФ ракеты «Буревестник», в марте 2018 года рассказал президент Путин лично. Этот факт говорит о том, какое значение придаёт руководство страны этому виду вооружений.

Ракета впервые в мире имеет ядерный двигатель и поэтому её дальность неограниченна. Она сможет находиться в полёте очень долго. «Буревестники» способны барражировать по всему земному шару и нанести удар по команде «Периметра». Если другие ядерные силы РФ будут уничтожены – «Буревестники» отомстят за это врагу.

Эксперт также считает, что такие ракеты нанесут противнику огромный ущерб. В случае если они будут сбиты, обломки разрушенного ядерного реактора создадут зону радиоактивного заражения на огромной территории.

Западные СМИ попытались вызвать волну возмущения в мире этим видом российского вооружения, после аварии на полигоне в Нёноксе (Архангельская область). Эксперты НАТО и лично Дональд Трамп заявляли, что авария, произошедшая 8-го августа, связана с испытаниями «Буревестника». Однако выяснилось, что работы в Нёноксе велись над другими ядерными системами. Некоторые эксперты предполагают, что над ионным двигателем для космических кораблей.