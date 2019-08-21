Россия и Китай пытаются уберечь мир от новой мировой войны

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США разрабатывает гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано по запросу России и Китая из-за ракетных разработок США. Эти ракеты нарушают Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Однако, договор утратил силу 4 августа.

Военные эксперты считают, что США пытается начать новую гонку вооружений, что может привести к новой мировой войне. Что же именно разрабатывают американцы? Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что ведётся разработка гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён ДРМСД. И также вчера, Пентагон на своём сайте опубликовал видео, на котором демонстрируется запуск крылатой ракеты нарушающей предыдущие договорённости.

Формально США не в чем обвинять, ведь договор прекратил своё действие ещё в начале августа. Однако у России и Китая есть реальные опасения, что Вашингтон своими дейтвиями может запустить новый виток гонки вооружений.

Тем не менее, России есть чем ответить на подобное вооружение. На боевом дежурстве стоит гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Ведутся также работы над гиперзвуковым ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард» с планирующим крылатым блоком.

По мнению полковника запаса СВР Андрея Ивашутина, Россия и Китай единственные страны, которые способны удержать мир от новой войны используя только дипломатические методы.