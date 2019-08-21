США предотвратили китайский План X

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Америка спасает Тайвань от захвата.

Китай уже достаточно давно пытается сделать страну монолитной в политическом плане. Правительство уже начало постепенно стягивать петлю на суверенитете острова Тайвань. Официальная власть вытеснила Тайбэй из ряда международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, обязал авиакомпании указывать Тайвань как китайскую провинцию. И также по наставлению Пекина, пять стран разорвали дипломатические отношения с Тайбэем.

Процесс особенно активизировался в связи с протестами в Гонконге. По заявлению военного эксперта, полковника запаса СВР Андрея Ивашутина у Китая есть конкретный план по захвату Тайваня так называемый план X. Учитывая, что весной этого года китайские военные уже проводили учения по возможному захвату острова.

Дабы как-то защитить свой суверенитет Тайвань решил закупить истребители F-16V у США. И вот, вчера Государственный департамент разрешил продавать Тайваню истребители на сумму в восемь миллиардов долларов. Даже несмотря на возмущение официального китайского правительства сделка всё-таки состоится.

Истребитель F-16V – является модифицированной версией боевого самолёта четвёртого поколения. Он оснащён радаром с активной фазированной решёткой и новым бортовым компьютером, который позволяет облегчить управление истребителем.

Конфликтная ситуация между Китаем и Тайванем сложилась в результате Гражданской войны между партией Гоминьдан и Коммунистической партией Китая. Потерпев поражение в 1949 году сторонники Гоминьдан и, в частности, её лидер Чан Кайши бежали на остров Тайвань, где был установлен оппозиционный официальной власти режим со столицей в городе Тайбэй.

Андрей Ивашутин, предположил, что таким образом, США пытаются ослабить главного на данный момент союзника России.