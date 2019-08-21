Подготовку сержантов в США и армии России сравнили в сети

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Военкор Сладков доказал превосходство отечественной системы.

В телеграм-канале известного военного корреспондента Александра Сладкова появился ролик о подготовке новобранцев в академии «Форт Джексон». Это академия армии США, которая занимается базовой боевой подготовкой, она расположена в городе Колумбия, штат Южная Каролина.

Сладков обратил внимание на то, как среди новобранцев определяют потенциальных сержантов. Из активных солдат, инициативных, творческих, диктующих своё мнение другим, составляется список потенциальных сержантов. Уже в учебке их берут на карандаш, отслеживая их развитие в войсках, с дальнейшим прицелом на поступление в Академию сержантов.

В России же есть опыт неформального подхода к выбору сержантов. К примеру, Николай Макаров, будучи командующим Забайкальским военным округом, практиковал выборы сержантов солдатским коллективом. То есть, коллектив выбирал, и бойцам, ничего не оставалось, как слушаться этого сержанта.

По его мнению, важнейшим отличием является то, что в армии США сержант больше инструктор, великолепно знающий предмет и отвечающий головой за его усвоение солдатами. Командир же там один — офицер. В России сержант прежде всего командир, а уже потом инструктор и наставник.