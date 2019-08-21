ВКС РФ разбомбило наёмников-предателей в Ираке

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Израиль прикрыл Россию перед разведкой США.

Вчера в Ираке после авиаудара по базе проиранских формирований погибли российские наёмники. По неподтверждённой информации группа бойцов одной из частных военных компаний планировала передать секретную информацию о планах наступательных операций российских сил в Сирии.

По удивительной случайности рядом с объектом атаки находилась американская авиабаза Балад, на которой размещены военнослужащие и подрядчики Пентагона. Как стало известно, авиаудар был нанесён силами ВВС Израиля. Сообщения о ракетной атаке пришли спустя менее суток после заявления премьер-министра Израиля об ударах по иранским военным объектам и базам их прокси.

По неофициальной информации, чтобы предотвратить утечку, ВКС России обратились за помощью к своим израильским коллегам. В целях сокрытия собственных намерений и целей, командование приняло решение ликвидировать предателей опосредованно, проводя только консультирование операции.

Заинтересованность американской стороной в секретной информации можно легко объяснить фактом их поддержки террористов в Сирии. WikiLeaks не раз публиковало информацию о том, что США поставляют как финансовую, так и военную помощь боевикам.