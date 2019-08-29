Природные катаклизмы являются «пристрелкой» оружия Третьей Мировой

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Человечество становится свидетелем испытаний нового вида оружия будущего.

Аномальная жара в Европе, сибирские пожары и проливные дожди в европейской части России в 2019 году, по мнению ученых, не что иное, как испытания климатического оружия.

С таким заявлением выступили в Женеве представители Группы правительственных специалистов-ученых по вопросу смертоносных автономных систем (САС). Данная группа занимается изучением любого вида вооружения, которое способно убивать все живое без непосредственного участия человека, но созданного им.

Уже давно ходят разговоры про американский проект HAARP, с помощью которого пытаются воздействовать на климатические изменения в различных широтах планеты. Именно воздействию данного проекта приписывают извержение вулкана Эйяфьядлайёкудль в Исландии, ураганы Ирма и Катрин, аномальную жару 2010 года, землетрясения, цунами и многое другое. По крайней мере стало модным списывать все катаклизмы на HAARP.

Но совсем недавно ученые стали все чаще говорить и о российской многофункциональной радиосистеме «Сура», располагающаяся в Нижегородской области. Информации о «Суре» очень мало, но известно, что комплекс находится в рабочем состоянии и привлекает к себе большое внимание исследователей САС.

Как стало известно из доклада в Женеве, 2 минуты работы подобных комплексов обходится их «держателям» примерно в 5 тыс. долларов. Деньги огромные, учитывая какие цели преследуются разработчиками данных систем. Но, например, в США, с каждым годом бюджет HAARP увеличивается в несколько раз. Это указывается и в докладе, сделанным в Сенате представителем министерства обороны. Он указал, что данная разработка полезна для национальной безопасности в такой области, как атмосферное воздействие на космические системы и загоризонтную связь. Установка уже «научилась» восстанавливать высокоэнергетические электроны-«убийцы», плавающие в магнитосфере после экстремальных солнечных событий. Что, несомненно, может быть использовано в национальной космической программе безопасности.

Такие доклады сенаторы США обычно произносятся, когда становится понятным преимущества и перспектива новых видов оружия, которые позволяют доминировать над другими странами. Поэтому на этом фоне, доклад в Женеве становится не таким уж фантастическим и абсурдным. Но если честно, то лучше бы этот доклад остался фантастикой.