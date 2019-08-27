Российские радары в Иране покажут миру, что лидерство F-35 миф

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Эксперт: Российские ПВО легко собьют самолёты пятого поколения США.

Российский эксперт Михаил Азанов в интервью радио «Вести ФМ» заявил: «Размещение российских систем в Иране развенчает мифы, сопровождающие самолеты ВВС США F-22 и F-35»

Западные СМИ утверждают. Что Россия и Иран ведут активные переговоры о размещении российских баз в Чахбехаре и Бушере.

Появление средств Российских ПВО в этом районе должно прикрыть от ударов американской авиации иранскую АЭС в Бушере. В таком случае сразу три американские авиабазы окажутся не только в зоне наблюдения, но и в зоне поражения российскими ПВО.

Эксперт считает, что в районе Бушера могут быть размещены российские радары «Резонанс-Н». Эти комплексы работают в сантиметровом радио диапазоне и средства «невидимости» американских самолётов против них бессильны.

Радиус же действия российских зенитных комплексов С-400 превышает 300 км, американские авиабазы как раз находятся внутри этой зоны и американские самолёты могут быть сбиты прямо на взлёте. Таким образом, появление российских средств ПВО в этом районе ставит крест на мифе об неуязвимости американских самолётов F-22 и F-35.

В Пентагоне давно знают об этой ситуации, но американские военные вынуждены делать «хорошую мину при плохой игре», потому что распространение этой информации подорвёт их усилия по продаже самолётов пятого поколения своим союзникам.

Тем не менее, как сообщает американский журнал National Interest, США стараются ускорить разработку самолёта шестого поколения, неуязвимого для российских ПВО. Такой самолёт, по их планам, должен иметь гиперзвуковую скорость. и. разумеется сохранить все возможности для «невидимости». Но по самым оптимистичным прогнозам такой самолёт появится не раньше 2030 года, а за это время на вооружении РФ скорее всего появятся гиперзвуковые ракеты-перехватчики.

Россия тоже ведёт разработку самолёта шестого поколения. О нём мало что известно. В СМИ просочились только сведения, что этот самолёт должен будет стать «маткой» для соединения беспилотников. Таких как новый российский «Охотник».