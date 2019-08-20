Союз Путина и Эрдогана умер: В Сирии ВКС РФ разбомбили турецкий конвой

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Инцидент ставит Москву и Анкару на порог большой войны.

Ряд турецких СМИ сообщили, что вчера в Сирии подвергся воздушному нападению турецкий конвой.

В последние дни обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась до предела. Дамаск начал широкомасштабное наступление на позиции боевиков, основу которых составляют про турецкие группировки. Поддерживая эти группировки, Турция надеется получить дополнительные козыри на переговорах о будущем устройстве Сирии.

Наступление Сирийской арабской армии (САА) развивается очень успешно. Оборона боевиков рухнула на ряде ключевых направлений, САА подошла в плотную к важнейшему городу Хан-Шейхуну и начала подготовку к штурму.

Для Турции быстрый развал обороны боевиков стал неожиданным. Стремясь выправить ситуацию, Анкара направила на помощь боевикам конвой бронетехники, включающий в себя танки. Конвой был прикрыт с воздуха двумя самолётами F-16 и беспилотниками. Не смотря на это колонна подверглась атаке с воздуха и была вынуждена прекратить движение.

Правда ущерб от самого удара не столь велик. Под удар попала всего одна машина, в которой находилось четверо боевиков-исламистов. Большинство бомб упало на дорогу перед конвоем. Так-что нападение скорее было предупреждением, а не попыткой уничтожения.

Дамаск утверждает, что атаку на турецкую колонну совершили самолёты Сирийских ВВС. Турецкие военные этому не верят и заявляют, что возможности авиации Дамаска не позволяют ему провести такую операцию в присутствии турецких самолётов.

А турецкое министерство обороны в прямую обвинило в бомбёжке конвоя российские ВКС.

«Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней», – говорится в заявлении министерства.

Так что же, союз Путина и Эрдогана умер? Может ли стать инцидент началом большой войны между Турцией и Россией? Большинство военных экспертов так не считает. Скорее всего турки попытаются использовать этот инцидент для того, чтобы уговорить Путина надавить на Дамаск. Ведь главная задача Эрдогана в настоящий момент остановить сирийское наступление в Идлибе, а не конфликтовать с Россией.