Российский танковый экипаж «взлетел» на первое место в АрМИ-2019

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Рекордная скорость в «Танковом биатлоне» стала не единственным рекордом юбилейных игр.

Как и во всех мероприятиях, где присутствует спортивная составляющая, на Армейских играх тоже фиксируют рекорды. Не обошлось без них и в 2019 году.

В финальном состязании «Танкового биатлона» российский экипаж показал новое рекордное время для Т-72Б3М - 84 км/ч и своим эффектным полетом буквально «взлетел» на первое место. Предыдущий рекорд, показанный в 2017 году, составлял 82 км/ч. Занявшие второе место воины из Белоруссии зафиксировали на своих спидометрах 75 км/ч.

Но помимо рекордной скорости, был побит рекорд и по показанному времени, державшегося с того же 2017 года. На 15 секунд быстрее удалось поразить цели победителю «Танкового биатлона».

Не менее зрелищным, чем «Танковый биатлон», стал конкурс под названием «Авиадартс». Соревнования по поражению наземных целей с воздуха привлекло большое внимание зрителей многих стран. В данном виде состязаний победили также летчики России. В борьбе за первое место им пришлось показывать свое мастерство, соревнуясь с мастерами из Китая.

В 2019 году программа игр была расширенна до 32 состязаний, ставшая тоже своего рода рекордом. Такое количество явилось максимальным за все время существования АрМИ. И если посмотреть итоги общекомандных выступлений, то 17 побед из 32 соревновательных дисциплин сборной России дает право гордится вооруженными силами РФ. Российские танкисты, авиаторы, воздушные десантники, морпехи, подводники, военные альпинисты, ремонтники, военные повара, автомобилисты и многие другие поднимают авторитет ВС РФ на небывалую высоту.

Но самым главным рекордом пятых Армейских международных игр стали десять государств организаторов игр, на территории которых проходили мероприятия. За ходом событий наблюдало чуть больше 1 млн. зрителей, а участие приняли 223 команды из 39 стран. И еще один рекорд был зафиксирован на играх – 4737 журналистов освещали ход соревнований.

Конечно, прав был глава российского министерства обороны, когда сказал, что лучше все проблемы выяснять на Играх, чем ждать еще какого либо случая.