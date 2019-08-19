Заразился от НАТО: Экс-спикер Генштаба Украины мечтает дойти до Ростова

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В России посмеялись над такими планами.

12 августа интернет портал «Царьград» опубликовал откровения экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Волошина. В них отставной рупор украинского генералитета угрожает России тем, что ВСУ дойдёт до Ростова, если народная милиция Донбасса попытается прейти в наступление.

По мнению экспертов это грозное заявление спровоцировано появившейся в сети информацией о том, что ополчение ДНР собирается перейти в наступление. В интернете муссируются слухи о том, что «донецкие» якобы планируют наступление по линии Кривой Рог - Кременчуг - Полтава - Киев.

Разумеется достоверных подтверждений этим слухам нет. Заявление Волошина и в России, и в Донбассе вызвало недоумение, ведь руководство ДНР не раз подтверждало свою приверженность Минским соглашениям.

В сети шутят, что пан Волошин заразился от коллег из НАТО способностью верить любым нелепым слухам, и умением строить невыполнимые планы.

Эксперты и вовсе считают заявление Волошина откровенной глупостью.

В частности полковник Сергей Хотылев (начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ) заявил, что ВСУ сейчас не обладает ни техническими, ни тактическими, ни политическими возможностями для того чтобы вступить в прямое столкновение с вооруженными силами РФ.

«К тому же, – уверен Хотылев, – НАТО сейчас не позволит даже сделать такую попытку»

Более того, скорее всего альянс вряд ли будет доволен подобными заявлениями, грозящими втянуть НАТО в конфликт, к которому он не готов.

Подобные заявления украинской стороны ещё более накаляют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, которая и так обострена до предела постоянными провокациями со стороны ВСУ.