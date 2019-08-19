В США смоделировали Третью мировую войну

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Если человечество не сгорит в пожаре атомной войны, оно вымрет из-за темноты и мороза.

Американские учёные убеждены, что ядерная война между сверхдержавами приведёт к гибели всего человечества

Специалисты из Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета провели фундаментальные исследования последствий обмена ядерными ударами во время третьей мировой войны.

Такие исследования проводились и ранее. Но это наиболее достоверно из-за применения новых математических моделей.

Ещё в 70-е годы прошлого столетия умы людей будоражила версия о возможной «ядерной зиме», которая станет новым испытанием для выживших после ядерных ударов. Постепенно с этой мыслю свыклись, и она превратилась в сознании людей просто в очередную «пугалку»

Последние исследования учёных доказали, что опасения эти были не напрасны.

Моделирование показало, что в результате крупномасштабного обмена ядерными ударами начнутся гигантские пожары. В атмосферу планеты попадет 147 млн. тонн сажи, которая за несколько недель закроет собой солнечный свет по всему земному шару. Люди, животные и растения будут лишены солнечного света на очень долгое время. Минимальный срок такого катаклизма четыре года, но это может продлиться и все десять.

На всей планете наступят лютые морозы, выпадет толстый слой снега, начнутся ураганы и прочие прелести катастрофического в изменения климата. Выжить в таких условиях будет невозможно даже в тех уголках, куда не долетят ядерные боеголовки.

Исследование американских учёных появилось очень своевременно. В последнее время страх перед ядерной войной в мире сильно уменьшился, и возможность применения ядерного оружия перестала быть сдерживающим фактором.

Американские генералы всерьёз рассматривают применение ограниченных ядерных ударов в различных конфликтах. Говорится так же о сверхмалых ядерных зарядах и «точечном ядерном воздействии».

Возможно появившаяся информация станет холодным душем для многих и разрушит подобные планы.

Будем надеяться.