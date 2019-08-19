Инцидент на Перевале Дятлова произошел из-за испытаний секретной ракеты-носителя

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Новые подробности гибели тургруппы указывают на причастность КГБ, считает эксперт.

Группа Игоря Дятлова могла иметь отношение к иностранным спецслужбам и эта версия способна расставить все на свои места.

Загадка гибели опытных туристов не дает покоя даже спустя 60 лет. В январе 1959 года группа из 10 туристов собралась совершить длительный поход на лыжах длиной в 300 километров, однако один из участников Юрий Юдин из-за проблем со здоровьем почти сразу повернул назад.

Группа вооружилась фотоаппаратами и выдвинулась в путь под предводительством не только Игоря Дятлова, как организатора похода, но и Юрия Кривонищенко, который мог иметь отношения к спецслужбам.

По предложенной версии эксперта, ведущего популярный You-Tube блог, группа Дятлова должна была подобраться достаточно близко к месту испытаний новой ракеты, производство которой было запрещено международными законами.

О ракетных испытаниях свидетельствует цвет кожи тел тургруппы — фиолетово-черный цвет получился благодаря азотным окислителям гептилу или меланжу.

Окислители являются высококипящими, что вполне объясняет место проведение испытаний — уральские горы.

Официально, применение гептила и меланжа были строго ограничены из-за опасности которую они представляют. По версии эксперта, на горе, куда полезли «дятловцы» располагалась небольшая военная база, где хранились документы подтверждающие использование запрещенных ракет.

Одна из таких ракет могла быть с дефектом, из-за чего часть топлива пролилась недалеко от привала.

Молодые ребята выбежали без одежды из палатки из-за резкого отравления — при распылении азотные окислители буквально выжигают изнутри легкие. Они бежали в сторону леса, однако тела были найдены в положении, будто дятловцы возвращались обратно к палатке.

По наиболее популярной версии, они встретили на пути препятствие — отряд КГБ. Поскольку достаточно рядом не располагается никакая база, нужно уточнить, что скорее всего военные знали о прибытии туристов.

Сдать своих мог участник группы Семен Золотарёв — самый загадочный участник тургруппы «прибился» к ребятам за пару дней до похода, будучи до этого ни с кем не знаком. Ему приписывают роль контрразведчика, который знал о планах «турисов». Именно он и передал радиосигнал о местонахождении отряда — Золотарёв все время был с фотоаппаратом, не сделав ни одного снимка.

По версии эксперта, это был замаскированный радиопередатчик.

Собственно, встретив на пути военных, туристы бросились назад, однако были ликвидированы — причины побоев и насилия все еще остаются загадкой.

Неправильно установленная палатка была установлена самими КГБшниками, вскоре после устранения «дятловцев». Изначально она располагалась в лесу, о чем говорят сделанные тургруппой фотографии. Однако военные вполне могли инсценировать смерть тургруппы, о чем заявлял и выживший участник печального похода Юрий Юдин.