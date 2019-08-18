Су-30МКИ проиграл «битву» за Индию?

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Индия отказывается от дальнейшего производства российского истребителя.

17 августа индийская компания Hindustan Aeronautics объявило о прекращении в марте 2020 года производства российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ.

В декабре 2004 года Россия и Индия наладили сборку истребителей руками индийских конструкторов. Первоначальный выбор министерством обороны Индии в качестве основной составляющей индийского военно-промышленного комплекса был направлен на Су-27, который успешно эксплуатировали ВВС страны в середине 90-х г. Но российские разработки нового на тот момент истребителя 4-го поколения Су-30 показались намного интересней, вследствие чего, выбор был сделан в пользу последнего. Индия с воодушевлением принялась проводить собственные опытно-конструкторские разработки, взяв за основу российскую базу самолета. Так появилась приставка МКИ – многоцелевой, коммерческий, индийский.

В новом варианте истребитель получил электронное оборудование, совместимое с французским и израильским аналогами. Ряд переделок коснулись летных характеристик самолета и системы индикации «свой-чужой». Все это повысило цену на Су-30МКИ до 70 млн. долларов. Индийцы постоянно стараются подогнать истребитель под самые современные западные разработки, применяемые в самолетостроении. В то время как российские конструкторы нацелены на удешевление продукции при одновременном сохранении современных требований к аппарату. Поэтому возникла разница в стоимости российской и индийской «сушки» почти в два раза. Вот Индия и решила, что будет выгоднее закупаться непосредственно в самой России.

Но многие эксперты утверждают, что основной причиной для сворачивания производства стало то, что западные производители «дожали» индийское правительство и переориентировали последних на закупку французских и американских самолетов. И первым шагом как свидетельство новой политики Индии стал отказ от собственного Су-30МКИ.