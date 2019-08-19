США в панике: В III мировой самая сильная армия мира будет не у них

Сегодня, 17:00

Американский журнал опубликовал рейтинг самых сильных армий будущего.

Американский журнал The National Interest часто сравнивает возможности самых сильных армий мира. На этот раз он решил опубликовать прогноз по развитию армий ведущих держав мира.

Так кто чья же армия будет доминировать в мире к 2030 году, по мнению журнала? Вы удивитесь, но это будут не США! National Interest считает, что армия Китая превзойдёт американскую. Почему?

Эксперты журнала полагают, что хотя НОАК (Народно-освободительная армия Китая) и уступает США в финансировании, но сейчас в её распоряжении имеемся огромное количество современных исследовательских центров. Это даст китайцам возможность разрабатывать самое современное оружие, а к 2030 году китайский ВПК сможет массово производить его. К тому же у Китая по прежнему будут самые большие людские резервы в мире и доступ к огромным ресурсам полезных ископаемых. Это будет являться решающим фактором. Поэтому они отдают Китаю первенство.

Свою армию журналисты к 2030 году ставят только на второе место, но всё же сохраняют оптимизм в отношении неё. Поводом для оптимизма, по их мнению, являются всё тот же гигантский военный бюджет, самые современные технологии в мире и 15-ти летний опыт непрерывных боевых действий.

Третьей армией мира в будущем эксперты NI считают российскую. По их оценке РФ удалось в значительной мере вернуть боевую мощь Советской Армии, но всё же не совсем. Кроме того РФ будет отставать в технологиях и иметь сложностью с комплектованием из-за проблем с ростом населения.

Из европейских армий существенную военную силу будет представлять только Франция, потому что немецкий бундесвер полностью деградировал и в ближайшее время свою мощь не восстановит. Францию журнал ставит на четвёртое место.

И, наконец, пятёрку замыкает Индия. Она сможет укомплектовать армию современными вооружениями – чего ей не хватает в настоящем. А людские ресурсы Индии тоже очень велики.

Армия Украины – «самая мощная армия Европы», - в рейтинге журнала не представлена. Видимо голословные утверждения украинских властей не показались экспертам убедительными.

Напоминаем, что это мнение американских экспертов, а оно не всегда справедливо. Многие эксперты (и не только российские) считают, к примеру, что сильные стороны США не столь сильны, как кажется. Бюджет расходуется бездумно. Первенство США в военных технологиях спорно, а из «боевого опыта» последних лет Пентагон мало что вынес.

Ряд экспертов считает, что США уже сейчас утратили первенство в мире, а к середине столетия и вовсе откатятся на третье место. Так что их возможности в Третьей мировой войне будут ограничены, а против союза России и Китая и вовсе недостаточны.

Но всё это только прогнозы. Время покажет кто прав.