Вероятный сценарий начала III мировой войны описали немецкие СМИ

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Полем битвы вновь станет Европа, а США постараются «отсидеться за океаном», уверены журналисты.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung считает: выход США из договора по ракетам средней и малой дальности (ДРМСД) – это начало будущей войны в Европе. Авторы газеты уверены, что США вышли из договора потому, что надеются ограничить войну с Россией только Европейским континентом.

Американцы рассчитывают провернуть тот же фокус, что и во Вторую мировую – сделать Европу полем битвы, а самим отсидеться за океаном и получить все финансовые выгоды и от ведения боевых действий, и от послевоенного восстановления разрушенной Европы.

О том, что НАТО (а значит в первую очередь США) считает использование такого сценария возможным, говорит следующие факты.

В последнее время различные эксперты этой организации заявляют о том, что Россия в первую очередь угрожает именно европейцам. Об этом, по их мнению, свидетельствует то, что Россия размещает крылатые ракеты в европейской части государства, а также модернизирует и расширяет хранилища ядерного арсенала на Кольском полуострове и в Калининграде.

Эксперты НАТО пришли к выводу, что в необходимо готовить собственные арсеналы, а также повышать обороноспособность Польши и стран Прибалтики. Также немецкая газета уточняет, что в планы НАТО входит увеличение сил быстрого реагирования в три раза и наращивание военных подразделений на востоке блока.

Всё это, как говорят чины НАТО, может устрашить Москву и заставить Москву отказаться от планов нападения на страны альянса.

Но эксперты газеты придерживаются противоположного мнения. «Подобные меры не направлены на сдерживание России, а скорее способные спровоцировать военное столкновение в Европе», – считают они. А такая «региональная» война скорее всего не будет локальной, но приведёт к началу Третьей мировой войны.

Напомним, что Кремль не раз заявлял, что американцы не должны испытывать иллюзий, относительно своей безнаказанности, в случае нападения на Россию. И что ответный удар будет нанесён не по исполнителям, а по центрам принятия решений.

А где находятся те центры, что принимают решения в НАТО, всем известно.