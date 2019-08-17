Зачем Трампу Гренландия? США нашли «поле боя» с Россией

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10 триллионов долларов — цена последней мировой войны.

Северный полюс очень важное в стратегическом плане место. Это 21 млн. квадратных километров включающие в себя окраины двух материков Северной Америки и Евразии, а также весь Северный Ледовитый океан. В настоящий момент нет конкретного международного договора, который бы регулировал деятельность приарктических государств.

Ресурсы — один из главных факторов того, почему за Арктику ведётся борьба уже сейчас. На арктическом шельфе содержатся огромные запасы газо-гидратов, которые пока достаточно трудно добывать, но в ближайшем будущем государство, которое будет обладать этими ресурсами сможет диктовать свои условия рынку.

Отдельным пунктом стоит выделить территорию в принципе. Лучше всего по этому поводу высказался Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале. Он заявил, что слабые государства теряют территории, а сильные прирастают, а методы могут быть разными. Тем самым, можно предположить, что силовой исход в принципе возможен.

Так, совсем недавно президент США Дональд Трамп заявил о желании купить у Дании Гренландию. По его мнению, цена вопроса — 10 триллионов долларов. Но возникает резонный вопрос. Зачем Трампу Гренландия? Военные эксперты, считают, что купив остров США получат преимущество в секторальном плане над Россией и смогут перейти к фазе открытых боевых действий.

Стоит ли тогда говорить, что США уже нашли «поле боя» с Россией? Мнения экспертов разнятся, однако большинство считают, что грядёт новая и судя по всему последняя мировая война. В таком случае, может быть только два исхода этой войны, либо останется только одна мировая держава, которая сможет контролировать весь мир, либо в этой войне проиграет всё человечество.